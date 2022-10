OTSE DELFI TV-s | Kalev/Cramo sai tiitlikaitsjat üllatanud Liepaja vastu poolajaks napi edu

BC Kalev/Cramo peab lühikese aja jooksul teise PAF Eesti-Läti korvpalliliiga kohtumise, kui Kalevi Spordihallis võõrustatakse NBA tähe Kristaps Porzingise kasvatajaklubi ning Läti kuurortlinna esindusmeeskonda BK Liepajat. Kell 19 algavat kohtumist on võimalik vaadata Delfi TV vahendusel. Otseülekanne on nähtav Delfi Kogupaketi tellijatele. Avaveerandi on võitnud Liepaja 23:18, poolajavileks juhib Kalev 41:39.