Hiljuti Tallinna WTA-turniiril mänginud Malõgina üllatas kolmanda asetusega venelannat

Teises setis oli Malõgina juba servimas matši võidule, aga kaotas pallingugeimi seisul 5:4. Kiires lõppmängus juhtis Malõgina kahe murdega 4:1, aga kaotas oma servil seejärel kõik neli punkti ja ainult vahepeal vastase pallingul saadud punkt tähendas, et sett polnud veel läbi – Hromatšova juhtis oma servil 6:5. Kuid venelannal jäi kasuatamata võimalus nii seisul 6:5 kui ka 7:6. Nüüd oli Malõgina oma servil edukas, läks 8:7 ette ja realiseeris teise matšpalli seisul 9:8, vahendab Eesti tenniseliit.

Staitstiliselt oli Malõgina suurim paremus esimese servi punktide võitmine – vastavalt 63 ja 45%. Kokku võitis Malõgina servilt 55% punktidest, aga Hromatšova alla poole (62st 30 ehk 48%). Malõgina vastane teises ringis on Ayla Aksu (Türgi, WTA 551.). Aksu parim edetabelikoht on olnud 214. (september 2017). Sozopolis mängitakse kõvakattel väliväljakutel. Seal on praegu kuiv ilm ja sooja 18-20 kraadi.