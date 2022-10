FOTOD | Põlva Serviti jätkas meistriliigas võimsa hooga

Teise perioodi algus mängupilti muutust ei toonud ning 46. minutil viskas Arturs Meiksans põlvakad 29:17 ette. Kuigi Servitile määrati märkimisväärselt rohkem kaheminutilisi karistusi, siis viljandlased ülekaalu ära kasutada ei suutnud ja sarnase vahega mindi viimaste hetkedeni. Kohtumise lõpetas võõrustajate 5:0 spurt, mis tõi tabloole numbrid 27:34. „Mängus ei tulnud kordagi tunnet, et täna edu käest laseme. Veidi jääb isegi kripeldama matši lõpp, kus eduseis ühekohaliseks kukkus,“ jätkas täna nelja korral skoorinud Varul.

„Fakt on see, et Põlva mängis täna paremat käsipalli. Meie jäime alla igas elemendis. Ei saanud hakkama kaitses, ega rünnakul. Kui ühel tiimil asi sedasi jookseb, siis on neil lihtne mängida ja võita,“ vastas Viljandi HC paremäär Ott Varik.