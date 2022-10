Esmakordselt ajaloos toimuval kruusteede rattasõidu MM-il stardib kaks eestlast

Umbes 15 aastat tagasi sai USA-s alguse kruusteede rattasõit, mille populaarsus on aastatega kasvanud ja nüüd tänavu kulmineerub esmakordselt toimuva graveli maailmameistrivõistlustega. Graveli sõidul on kombineeritud maantee- ja maastikuratta elemente ning see toimub peamiselt katteta teedel (kruusa, metsa, põllu ja munakiviteedel). UCI Gravel World seeria kalender koosnes sel aastal 12 osavõistlusest, kaks USA-s ja Austraalias ning ühel korral Prantsusmaal, Poolas, Rootsis, Belgias, Itaalias, Hollandis ja Hispaanias. Maailmameistrivõistlused toimuvad aga sel nädalavahetusel 8.-9. oktoobril Põhja-Itaalias Veneto maakonnas, vahendab Eesti Jalgratturite Liit.

Kõik võistlused algavad Veneetsiast 60- kilomeetri kaugusel asuvast Vicenza linnast ja lõppevad lähedal asuvas Cittadellas. Sõitjatel on esimesel 20-kilomeetril linnast lahkudes kaks väiksemat mäge, suurem osa rajast on kiire ja kulgeb mööda Bacchiglione jõge kuni Padova linnani ja sealt edasi mööda Brenta jõe äärt Cittadella linnani, kus sõitjad finišeerivad.

Naiste raja kogupikkus on 140 km ja 700 tõusumeetrit, võistlusrajal on 32% katmata teid, 24% kõva kruusa, 1% munakive, 10% kõva katet ja 31% asfalti. Pühapäeval sõidavad eliitmehed samal rajal, mis laupäeval naistel, kuid juurde on lisatud kaks 27 km pikkust ringi. Meeste raja kogupikkus on 194 km ja 800 tõusumeetrit.

Esmakordselt toimuval UCI Gravel World Championships võistlusele on registreerunud 552 sõitjat, 38 erinevast rahvusest. Laupäeval toimuval naiste eliitkategooria sõidul on stardijoonel prantslannast multitalent üheksakordne maailmameister Pauline Ferrand Prevot, teise tuntud nimena on esindatud Rio de Janeiro ja Tokyo olümpiamängudel kolmanda koha tiitliga pärjatud itaallanna Elisa Longo Borghini. Naistel on stardijoonel 48 ratturit.