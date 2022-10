Takamoto Katsuta treenerina tegutseva Juho Hännineni sõnul on hoolealusel kõvasti arenguruumi

Katsuta treenerina tegutsev Juho Hännineni sõnul on ta hoolealusel veel kõvasti arenguruumi. „Pidamine oli neis oludes väga erinev ja just sellistes olukordades on Takal selle autoga probleeme. Peame sellistes oludes sõitude kallal töötama, et ta saaks juurde enesekindlust. See on selgelt koht, kus ta võib veel kõvasi areneda,“ vahendas portaal Rallit.fi Hännineni sõnu.