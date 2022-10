Urmo Aava: eesmärk on sõita mööda teed mõnusas kasvavas tempos

Eesti autoralli meistrivõistlustele antakse traditsiooniliselt lõppakord Saaremaa ralliga, mis tänavu toimub 55. korda. Väike juubel on registreerima meelitanud 168 meeskonda, sellega jäädakse alla ainult viie aasta tagusele stardinimekirjale, kus oli 174 võistlusautot.

Kodumaiste tipptegijate, nagu Robert Virves, Ken Torn, Georg Linnamäe ja Egon Kaur, kõrval teeb 13 aastat oodatud tagasituleku Urmo Aava, kelle viimane võistlusralli oli 2009. aasta Soome ralli. Hiljem on nüüd pigem Rally Estonia korraldajana tuntud Aava kätt soojas hoidnud rallide ohutusauto juhina.

„Mu hea sõber Janno Siitan on mind ammu Saaremaale sõitma minemise osas masseerinud. Oli ainult aja küsimus, millal ma murdun. Nüüd see siis juhtus,“ muigas Aava, kes tulebki EMV5 klassis starti koos Siitaniga, autoks Subaru Impreza ja numbriks värske maailmameistri Kalle Rovanperä kuulsaks tehtud 69. „Eesmärk on kindlasti finišijoont näha ja sõita mööda teed mõnusas kasvavas tempos.“

Saaremaal võistles Aava viimati 2002. aastal Ford Focus WRC-ga ja sai Toyota Corolla WRC rooli keeranud Margus Muraka järel teise koha.

Täna algas Saaremaal legendi kirjutamine. Mingeid vanu märkmeid polnud Aaval lootustki sahtlipõhjast uuesti ellu äratada.

„Naljaga pooleks võib ju öelda, et ega Eestis ja Saaremaal selle ajaga midagi muutunud ei ole, aga tegelikult pole seal vanade märkmetega tõesti enam midagi teha,“ nentis Aava. Ta ootab oma klassis pinevat heitlust. „Vaatasin just, et meie klassis on 27 osalejat – päris äge! Ei mäletagi, millal viimati nii tiheda konkurentsiga klassis sõitsin. Ilmselt oli see kunagi Soome MM-rallil, kus oli stardis 25 või 26 WRC autot. Selline arv on pigem haruldus.“

Osalejad kaheksast riigist