Kaunase Žalgirise eelarve kasvab ligi miljoni euro võrra

Leedu tippklubi eelarve on eeloleval hooajal 11,3 miljonit eurot, millest mängijate palkadeks läheb 7,2 miljonit eurot. Möödunud hooajal oli Žalgirise eelarve Excelis täpselt kümme miljonit eurot, ent kulusid tuli oodatust rohkem ning lõpuks laristasid nad 10,5 miljonit eurot. Samuti kinnitas Motiejunas, et Kaunas soovib võõrustada 2023. aasta Euroliiga nelja meeskonna finaalturniiri.

„Näeme, et see on väga asjakohane teema ja esitasime taotluse Euroliiga Final Fouri korraldamiseks. Meile tundub kõige olulisem, et tegemist on nii spordi- kui ka äriüritusega,“ kommenteeris Žalgirise juht, kelle sõnul võib turniiri korraldajalinn jääda ka plussi. „2019. aasta Vitorias toimunud finaalturniiri andmetel põhinedes võiks Kaunasesse jõuda umbes 10 000 fänni.“