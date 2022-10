Kuidas pennide eest tšempionit vormida, miks Lappi arvas kümnend tagasi, et kõik on pe**es, ja teisi lugusid Kalle Rovanperäst

Odav kui säästukaup

Üks olulisemaid põhjusi, miks Rovanperä sedavõrd noorelt maailmameistriks sai, on see, et tal oli õnn sündida Soomes endise rallisõitja Harri pojana ja ta jäi maailma parimale rallimänedžerile Timo Jouhkile silma. Just isa vormis Kallest, kes kahesena autorooli istus ja kaheksasena Toyota Starletiga 150 km/h kihutas, poolvalmis tooriku, mida oli lihtne lihvida.