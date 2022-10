Thierry Neuville'i meelest peaks Hyundai lõpetama Oliver Solbergi solgutamise

Neuville'i nägemuses on Solberg pandud keerulisse olukorda, sest ühest küljest ta alles õpib kiiruskatseid, ent teisalt oodatakse temalt nii kiirust kui ka punkte tootjate arvestuses. „Minu jaoks on alati olnud selge, et Solberg peaks istuma meeskonna neljandas autos,“ ütles Neuville portaalile DirtFish.

Ühe variandina pakkus Neuville välja valitseva WRC2 tšempioni Andreas Mikkelseni, kes on varem Hyundai tehasetiimis töötanud. Kuid see pole sugugi ainus optsioon. „Andreas on üks valik, Elfyn [Evans] võiks olla valik, aga mul pole ta lepingust aimugi ja ei tea, kas ta on saadaval. Olen üsna kindel, et Kris [Meeke] tahab tipptasemele naasta. Üks valik võiks olla ka Hayden [Paddon]. Valikuvõimalusi pole palju, aga ma arvan, et Mikkelseni, Sordo ja Elfyni oleks kolm parimat kandidaati,“ lausus ta.