OTSEBLOGI | Chelseal ja Juventusel on Meistrite liigas selg vastu seina

E-alagrupis vajab hästi võitu Londoni Chelsea, kellel peale kaht voor on kirjas vaid üks punkt. Neile sõidab kolmapäeval külla valitsev Itaalia meister AC Milan. Grupi teises matšis võõrustab Salzburgi Red Bull koduväljakul Zagrebi Dinamot.

H-alagrupis on kahe vooru järel nullil Itaalia hiid Torino Juventus. Kolmapäeval on neil suur lootus silmad pähe saada, sest nad võõrustavad Iisraeli klubi Maccabi Haifa. Teises matšis on murul seni täiseduga liigelnud Benfica ja Pariisi Saint-Germain.