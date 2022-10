FOTOD | 30-kordne Eesti meister võitis Stroomis esimese rahvaspordivõistluse kiirkäimises

Ürituse „Sügiskõnd 2022“ põhidistantsi pikkusega 5 kilomeetrit võitis meestest ajaga 23.51,5 Lauri Lelumees, kes on 30-kordne Eesti kiirkäimise meister.

„Stardikiirendus oli Arturil selgelt kõige kiirem. Liigselt riske võtmata valisin konservatiivsema algtempo. Esimese ringi järel kella vaadates sain aru, et liigume kiiremini kui 5 minutit kilomeetri kohta. Vahe oli ca 50m, kuid nägin, et see enam ei suurene.“