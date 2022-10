Genka algavast NBA hooajast: algus paberi peal on megapõnev!

Celticsi treenerisaaga

Kuluaarides räägiti, et Celticsi superstaaridel Tatumil ja Brownil on tuhin nii suur, et see aasta minnakse kindlalt meistrisõrmuse järele. Tubli täiendus Malcolm Brogdoni näol on hoogu juurde andnud. „Kuid mõni nädal tagasi jõudis meediasse teade, et Celticsi finaali vedanud Bostoni treener Ime Udoka on ripsutanud tiiba ühe klubi juures töötava naisterahvaga. Selline käitumine on reeglitega keelatud ja mees vaatab sel hooajal Bostoni mänge, no ma ei usu, et kodus, aga vast hotellitoas või armukese juures,“ naljatas Genka ja kirjeldas, et sellega pole treenerisaaga veel läbi. Bostoni uue treeneri Joe Mazzulla kohta on meedia nüüd minevikust välja otsinud seigad, mille järgi mees suutis nii täis peaga autoga sõita kui ka baaris naisi rappida. „Ei oska öelda, kuidas kogu see treenerisaaga meeskonna vaimu raputab või ei raputa.“