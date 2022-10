Jasikevicius saab kriitikat uksest ja aknast: kaks suvel Barcelonast minema löödud mängijat treenerit ei hellitanud

Barcelonas kapteni rolli täitnud Oriola leping kestis 2024. aastani, aga tiim otsustas selle suvel ühepoolselt lõpetada.

„See oli klubi otsus. Kui nad ei näe mängijale võistkonnas enam kohta, tuleb seda aktsepteerida. Aga olen pettunud, sest arvan, et oleksin suutnud Barcelona edusse ka edaspidi panuse anda. Aga nad isegi ei teavitanud avalikkust, et ma lahkun,“ rääkis Oriola La Sotana nimelises podcastis.

„Suvel saime mänedžeri Juan Carlos Navarro ja spordidirektori Mario Bruno Fernandeziga kokku, kus analüüsisime minu hooaega. Viimasel viiel minutil ütlesid nad, et ma ei jätka Barcelonas. See kohtumine oleks võinud olemata olla,“ lisas ta.

Oriolal oli pretensioone ka Jasikeviciusele. „Ta ei rääkinud mulle pikka aega midagi. Kui mu minema löömisest oli kaks kuud möödas, siis Jasikevicius helistas mulle ja küsis, kas ma olen vihane. Siis ma enam ei olnud. Sain aru, et kui asi on läbi, siis on läbi,“ meenutas keskmängija.

Kehtiv leping oli ka mängujuhil Calathesel. Kreeka koondislane tunnistas, et sai juba mõnda aega aru, et tema koostöö Jasikeviciusega ei suju. Viimane piisk karikasse lendas kevadel, kui Jasikevicius sai kokku Tomaš Satoranskyga, et arutada tema liitumist Barcelonaga. Sel hetkel veel hooaeg käis. Lõpuks suutiski Barcelona Calathese NBA-st naasnud Satoranskyga asendada.

Calathese sõnul ei sobinud talle Jasikevicuse mänguplaan, mis on rangelt raamides ja kus impoviseerimisele naljalt kohta ei leidu.

„Mängijana tahan vabadust. Ma ei ole enam 20-aastane. Tean, kuidas mängida. Barcelonas oli kindel süsteem, mida Šaras kontrollis. Ma ei ütle, et ta kontrollis absoluutselt kõike, aga tahtnuksin vabamalt mängida. Tihti tunnetab mängujuht paremini, mis platsil toimub, kui küljejoone taga seisev treener. Usun, et kui mängijale anda vabadust otsuseid teha, toob see pikas plaanis tulu ja võistkond mängib hooaja lõpuks oma potentsiaali välja,“ selgitas Calathes.

Uut hooaega alustab 33-aastane Calathes Istanbuli Fenerbahces.