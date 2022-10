KOMMENTAAR | Kas kellelgi on paha ja piinlik, sest Kalev tuli just sedasi Nõukogude Liidu meistriks?

Nii ajuvaba kui see ka ei ole, sai septembris peetud korvpalli Euroopa meistrivõistlustel kõige rohkem näha Ameerika Ühendriikide kodakondsusega mängijaid. Kokku osales neid turniiril 19, 24 meeskonnast oli neid koguni 16-s.

Tõsi, nende lood võivad olla väga erinevad. Portlandis sündinud Domantas Sabonisel on nii USA kui ka Leedu pass, kuid keegi ei sea kahtluse alla, et legendaarse Arvydas Sabonise ja Ingrida Mikelionytė poeg on täieõiguslik leedulane. Shawn Huffi isa, USA korvpallur Leon jäi pärast karjääri lõppu Soome elama, seega on Helsingis sündinud ja mõlema riigi kodakondsusega Shawn teisel pool lahte samuti oma poiss.

Teisalt tunnistas näiteks EM-il Horvaatia mängu juhtinud Jaleen Smith, et tal polnud enne pakkumist õrna aimugi, kus see riik asuda võiks. Mike Tobey ei olnud varem Sloveeniast kuulnudki.

Tobe reegel võimaldab

Kui Eesti süvakonservatiivid imetlevad Ungarit, siis – üllatus-üllatus – korvpallis pigistasid ka madjarid oma ideaalidest kõrvalekaldumise ees silma kinni ja võtsid rahvusmeeskonda tugevdama tumedanahalise Marylandi palluri Mikael Hopkinsi.

Esikaheksasse jõudnud meeskondadest polnud „oma ameeriklast“ vaid finaalis Hispaaniale alla vandunud Prantsusmaal. Jah, Rudy Fernández võis enne turniiri toriseda, et ei pea kiirkorras kodakondsuse saanud ameeriklase Lorenzo Browni värbamist õigeks, kuid lõpuks oli just Brown see, kes vedas Hispaania Euroopa tšempioniks ja vääris MVP tiitlit. Brownita oleks juba kaheksandikfinaalis Leedule alla jäädud.

Kas see FIBA reegel, mis lubab ühe ameeriklase tiimi võtta, meeldib meile? Muidugi mitte! Loomulikult devalveerib see rahvuskoondiste tähendust ja muudab EM-i olemust. Aga reeglid on praegu sellised ja kõik, mis pole keelatud, on lubatud.

„See on täiesti legaalne käik. Me lihtsalt järgisime FIBA reeglit, nagu seda on teinud teisedki riigid, nii väikesed kui ka suured,“ vastas kriitikale Hispaania korvpalliliidu president Jorge Garbajosa.