OTSEPILT JA -BLOGI | Saaremaa rallil osaleb väga esinduslik seltskond, liider on Robert Virves

Rajale tuleb üle pika aja ka Urmo Aava, kelle sõiduvahendiks on Subaru Impreza. Esimesele katsele antakse start kell 18.28, selleks on 17,29 km pikkune Läbara kiiruskatse Sõrves. „Kogu ralli korraldustiim teeb veel viimaseid pingutusi ja ettevalmistusi, et 55. Saaremaa Rally tuleks meeldejääv, vägev ja mönus nii sõitjatele kui ka pealtvaatajatele,“ ütles võistluste direktor Villi Pihl. „Oleme võistlustrassi juba üles seadnud ja jäänud on veel viimane lihv, enne kui rallimehed ja -naised neljapäeval rajaga tutvuma lähevad. Ootame Saaremaale kõiki vanu ja uusi rallisõpru, sest üheskoos on vaja maha pidada üks kena juubeliralli. Soovin kõigile vingeid rallielamusi ning nautige meie kaunist sügisest Saaremaad!“