VIDEO | Viimaste aegade säravaim korvpallitalent pani ameeriklased ahhetama

Metropolitans 92 meelitas Wembanyamat lisaks suuremale rollile ka turunduslike võimalustega. Programmi üheks osaks on ka sel nädalal USA-s peetavad mängud. ASVEL-il kohaliku ja Euroliiga kõrvalt sellisteks reisideks mahti pole.

Wembanyama on Prantsusmaa kõrgliigas teinud väga hea hooaja alguse, seega ei tulnud tänased 37 punkti ilmselt kellelegi üllatusena. Metropolitans 92 on võitnud kolmest mängust kaks, Wembanyama on visanud keskmiselt 17,3 punkti, võtnud 8 lauapalli, jaganud 2,3 söötu ja blokeerinud 2 viset.