Anett Kontaveit alustas koostööd maailmakuulsa Šveitsi kellatootjaga

„Zenith on uhke, et saab tutvustada naiste vägevuse ümber põimitud platvormi uusimat liiget. Saage tuttavaks 26-aastase Eesti tennisesensatsiooni Anett Kontaveitiga,“ alustas Šveitsi kellatootja oma teadaannet.

„Tulise kire ja raugematu sihikindlusega Anett Kontaveiti lugu räägib elukestvast tippu pürgimisest. Koos oma emalt, tennisetreener Ülle Milkilt saadud mängukirega alustas Anett tennise mängimist 6. eluaastast ning oma esimese noorteturniiri tiitli võitis ta kolm aastat hiljem. Rahvusvahelisel areenil saavutas Anett turniiridel kiiresti edu ning esindas oma ka 2020. aasta Tokyo olümpiamängudel. Ta on võitnud kuus WTA tiitlit ning on parimal juhul jõudnud maailma edetabelis lausa teisele kohale. Ta on läbi aegade parimale edetabeli positsioonile jõudnud eestlane ning ainus, kes kvalifitseerunud WTA finaalturniirile, seda 2021 aastal,“ kirjutas Zenith enne järgmisel nädalal Singapuris toimuvat suurt esitlust.