Ironman (70.3) world championship 2023 – kõik selle aasta maailmakuulsa triatlonivõistluse kohta

Triatlon on üks viimaste hulgast ja kahtlemata ei pea paljud seda millekski, mida iga tavaline inimene tegema peaks. Kui te pole „triatloni“ mõistega tuttav või pole lihtsalt kindel, mida see tähendab, ühendab triatlon kolm olümpiaala (ja jääb olümpiaalaks omaette) – ujumine (avaveekogu), rattasõit ja jooksmine. Nende asjade tegemine üksikaladena on juba uskumatult keeruline, nii et võite ette kujutada, mis tunne on neid kõiki kombineerida. Ja teha neid veel järjest!

Kui vajasite kiiret värskendust, siis nüüd teate, mis on triatlon. Ja nagu paljudel teistel spordialadel, on ka triatlonil suur võistlus- ja professionaalne areen. Kõige kuulsaim neist, Ironman, korraldab üritusi üle kogu maailma ja sellel on igal aastal mitmeid olulisi sündmusi. Kõige olulisem on Ironmani maailmameistrivõistlus. Maailmakuulus üritus, mis toob kokku triatleedid kõigist maailma nurkadest, et võistelda tõelise ja vaieldamatu Ironmani tiitli nimel.

Tänavune võistlus toimub Soomes Lahtis. See toob Ironmani lähemale kui eales varem ja loob ainulaase võimaluse näha parimaid sportlasi üle maailma ning toetada ka eesti talente. Ärge jätke seda võimalust kasutamata ja saate teada kõik eelseisva Ironmani maailmameistrivõistluste 2023 kohta Soomes.

Ajakava

Ironman toimub 2023. aasta suvel 26. ja 27. augustil. Osalemine oleneb sellest, kas sportlane on eelnevalt kvalifitseerunud vastavale võistlusele. Kuigi maailmameistrivõistluste alguskuupäev pole veel teada, on Lahti Ironmani 70.3 (mis toimub samas kohas, nagu nimigi ütleb) stardiaeg ainulaadne 15:15 – täpselt õigel ajal, et võistlus põhjamaa tähtede all lõpetada.

Toimumiskoht ja rajad

Kuigi rajainfot veel pole, võib lahti Ironman 70.3 rada olla hea indikaator eelseisvast maailmameistrivõistlusest.

Võistlus toimub soome linnas Lahtis, mis asub erakordselt kaunis Soome järvepiirkonnas. Võistluse kolm etappi toimuvad eri paigus, kus on kena vahelduv maastik ja õhkkond.