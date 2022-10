Balti liiga jätkub avamängus võidu saanud Barrus Võru VK ja Selver/TalTechi vastasseisuga

Avamängus olid mõlemad meeskonnad võidukad, kui Võru alistas kodusaalis 3:1 Pärnu Võrkpalliklubi ning Selver/TalTech sai võõrsil 3:2 jagu Tartu Bigbankist.



Võru meeskonna peatreener Oliver Lüütsepp pärast avamängus saadud võitu pilvedesse ei tõuse ning lükkab eelseisvas kohtumises favoriidikoorma pealinna klubi õlule. „Pärnu vastu ei olnud kindlasti väga ilus võrkpall, aga täna on meie tase selline. Proovime asju parandada, aga kindel on see, et Selver/TalTechi vastu sellisest esitusest ei piisa ja kolmapäeval peame juurde panema, kui tahame edu saavutada. Selles mängus on kindel favoriit Selver/TalTech, siin pole midagi rääkida, meie oleme need nii-öelda vihased koerad, kes tahavad tugevamat pureda,“ sõnab Lüütsepp.



„Selver/TalTech näitas oma taset nii hooajaeelsetes kontrollkohtumises meie vastu, kui ka nüüd Tartu vastu. Ka paberil on nad meiega võrdluses ikkagi tugevamad. Aga muidugi läheme me täiega võitlema ja niisama midagi ei loovuta.“



Pärast pausi taaas kõrgemal tasemel kaasa lööv Võru klubi panustab palju ka kodumängude korralduslikule poolele. „Avamängul oli umbes 250 inimest, mis tekitas piisavalt hea atmosfääri, avatud oli ka puhvet ja tundus, et inimestele meeldis. Korraldusliku poole osas olen pigem kiitusi kuulnud, ka Taraflexi mahapanek lisab mängule palju. Samas ootame pealtvaatajaid veelgi varem saali, et tekiks harjumus muljetada ja tekiks tugevam kogukonnatunne. Eks me kõik koos peame veel teatud asju harjutama, aga algus oli lubav,“ lisab Lüütsepp.



Hooaja avamängus eelmise aasta finaalikaotuse eest Bigbankilt väikese revanši saanud Selver/TalTechi peatreener Andres Toobal ütles, et esimene kohtumine talle suuri üllatusi ei pakkunud. „Pigem sain kinnitust, et kui suudame ise positiivselt mängida, on asjad hästi. Alguses olime rabedad, peame sellistest asjadest emotsionaalselt üle olema, kui kõik kohe ei suju ja ei tohi stressi minna. Kaks esimest geimi läksid hästi, ent kolmandas asjad ei laabunud ja hakkasime tüüpvigu tegema ning kiirustama. Aga see pole meie mäng, meil on võmalik bloki ja kaitsega head teha, mitte kiirustades punkte püüdes. Samas sain kinnitust, et kui viimane hetk käes, suudavad mehed ka lisakäigu leida ja mängida nii nagu kokku oleme leppinud,“ kommenteerib juhendaja eelmist kohtumist.



Võru meeskonna kohta ütleb Toobal, et tegu on ebastandardset võrkpalli mängiva meeskonnaga. „Vaatasin nende esimest mängu telekast koos Toomas Vara kommentaaridega ja eks ma võtan tema ekspertarvamuse arvesse. Aga tõsiselt rääkides, siis Võrul on kolme nurgaründajaga mängimise tõttu teine süsteem ja nad ei mängi nii-öelda standardset võrkpalli. Kui neid serviga suruda, võib see meie kasuks mängima hakata, ent kui neil vastuvõtt korras on, on nad võimelised ise päris hästi tegutsema. Tempoosakond on neil samamoodi veidi teistsugune – sealgi on sees palju ebastandardsust, millega tuleb arvestada. Võrul on mitmeid mehi, kes pole selles liigas palju või üldse olnud ja skoori teevad kindlad mehed, kui nemad kinni panna, on uusi liidreid raske leida. Samas see iseloomustab sel hooajal ka teisi meeskondi, et vahetusest sekkujad on üsna noored, ka meil on sama seis,“ lisab peatreener.



Nädala järgmised kohtumised peetakse 8. ja 9. oktoobril. Laupäeval kell 17.00 kohtuvad Pärnus sealne Pärnu VK ning Tartu Bigbank, samal ajal lähevad Jurmalas vastamisi RTU/Robežsardze/Jūrmala ja Daugavpilsi Universitāte/Ezerzeme.



Pühapäeval kell 17.00 kohtuvad RTU/Robežsardze/Jūrmala ja SK Jēkabpilsi Lūši.