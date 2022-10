Erling Braut Haaland: fenomen, kes ei vaja väravate löömiseks palli

22-aastane Haaland on sel hooajal esindanud City't kokku 11 kohtumises ning löönud selle ajaga 17 väravat. Inglismaa kõrgliigas on ta väljakul käinud kaheksa korda, saanud kirja 14 väravat ja kolm resultatiivset söötu. Kusjuures kõigis kolmes kodumängus on ta hakkama saanud kübaratrikiga ehk teinud skoori kolmel korral. Seda on täpselt sama palju, kui viiekordne maailma parim jalgpallur Cristiano Ronaldo on suutnud 232 Premier League'i kohtumise jooksul kokku.