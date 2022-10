Maailma esireket kaotas Kasahstanis juba avaringis

„Olen alati uskunud, et mul on tase, et nende meeste jaoks probleeme tekitada,“ ütles Goffin kohtumise järel. „Muidugi pole see olnud mu parim periood, ma pole viimastel turniiridel väga hästi mänginud, aga ma usun endasse ja treenin kõvasti. Kui mängite maailma esinumbri vastu suurel laval, suure rahvahulga ees, annab see nii palju lisajõudu, et mängida oma parimat tennist.“