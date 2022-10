Suusatreener: ükski Venemaa koondislane ei mõista Ukraina sõda hukka

Bach tegi sellise avalduse Itaalia ajalehes Corriere della Sera. „Venemaa sportlased ei alustanud sõda. Meie eesmärk on tuua need venelased, kes sõda ei toeta, uuesti võistlema. See pole aga lihtne,“ sõnas Bach, vihjates venelastele kehtestatud rangetele viisapiirangutele.

Bach ütles, et selleks, et Venemaa sportlased võistlustele pääseks, tuleks neil end distantseeruda Ukraina sõjast ja Putini režiimist. Olümpiajuhi sõnul võistleksid venelased seejärel neutraalsete sportlastena ja ilma oma riigi sümboolikata.

Kuigi Bach üritas Venemaa sportlaste naasmisele ust avada, ei võetud tema ettepanekuid Venemaa spordiringkondades hästi vastu.

„Bachi sõnum ei ole väljapressimiskatse, vaid viis püüda Venemaad seestpoolt destabiliseerida. Kõik sarnased avaldused on suunatud sellele. Ma ei usu, et siin oleks ühtegi koondislast, kes selle lõksu langeks,“ sõnas Venemaa suusakoondise treener Juri Borodavko Championatile.

„See on provokatsioon. Nad teesklevad, et teevad järeleandmisi ja aitavad sportlasi. Kuid tegelikult on selle taga sügavam eesmärk. Nad teavad, et Venemaa sportlased ei nõustu selliste nõudmistega. Seejärel näitab Bach, et nad on Venemaale lojaalsed,“ lisas Borodavko.

Suusatamise olümpiavõitja Veronika Stepanova oli samuti Bachi ettepaneku peale kuri. „Kas tõesti? Kas Bach eeldab, et me viskame pikali ja palume andestust? Kas te võiksite mulle meelde tuletada, kui palju valitsuse- ja sõjavastaseid avaldusi pidi Iisraeli sportlane Avishag Semberg (Tokyo olümpia taekwondo kullavõitja) tegema enne, kui tal lubati rahvusvaheliselt võistelda? Või on see hoopis teine ​​juhtum?“ kirjutas Stepanova sotsiaalmeedias. Venelanna andis sellega taas mõista, et tema arvates on Venemaa ja Ukraina sõda täpselt samasugune vastasseis nagu Iisraeli ja Palestiina konflikt.

Varem on ka Venemaa suusaliidu prsident Jelena Välbe teatanud, et ükski nende koondislane ei hakka sõjavastaseid deklaratsioone allkirjastama.