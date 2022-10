Nikolai Novosjolov musta kaardi juhtumist: selge see, et ma seda niisama ei jäta

Musta kaardi eest on lisaks ette nähtud pikem 60-päevane võistlustel osalemise keeld. „Mul oli alaliiduga kõne ja neile ei jäänud muud üle kui kinnitada, et karistus jõustub. Nemad ei saa midagi muuta. Öeldi, et kui ma läheks alaliitu midagi rääkima ja selgitama, siis see ei muudaks midagi. Nemad on rahul kohtuniku otsusega,“ lausus Novosjolov Eesti Päevalehele.