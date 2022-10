Eesti vabavõitlejad tõid Euroopa meistrivõistlustelt kolm medalit

„Kõige raskem matš oli minu jaoks finaalmatš, kus vastas oli pikka kasvu hispaanlane. Raskeks tegi matši just tema pikkus - pikad tugevad käed, hea liikumine ja distantsi hoidmine. Väga mitmekülgne vastane. Võistlus oli küll emotsiooniderikas, kurnav ja raske, aga see oli seda kōike väärt. Sain palju häid matše ja hea kogemuse võrra rikkamaks. Ma poleks uskunud, et ma sellel EMil medali võidan. Ma teadsin, et olen selleks võimeline, aga lihtsalt mitte veel sellel EMil, seega olen oma tulemusega väga rahul,“ lisas Tõniste.