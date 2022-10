Korvpallitreener sai oma kasutütrest õpilase seksuaalse väärkohtlemise eest tingimisi vanglakaristuse

„Kohus määras süüdimõistva otsusega veidi lühema karistuse, kui taotlesime, kuid olen sellega rahul,“ tõdes pärast kohtuotsuse väljakuulutamist prokurör Lea Pähkel. „Tingimisi karistuse argumendid on, et teost oli möödas üle viie aasta, ta oli üleüldse varem karistamata ning polnud näha jätkuvat kuriteo toimepanemise riski. Koitla puhul on tegu järjekordse näitega, kus õiguskaitseorganid saavad juhtunust teada siis, kui kannatanu on saanud täisealiseks ning valmis rääkima. Paratamatult on siis juhtunust palju aega möödas. Meile pole teada, et varem või hiljem oleks ohvreid olnud.“