KUULA JA VAATA | „Mehed ei nuta“: Kas Tänaku loobumine on tõenäoline? Mis jäi Kontaveitil esikohast puudu?

- Kalle Rovanperä kerkis kaks rallit enne hooaja lõppu WRC ajaloo noorimaks maailmameistriks, Ott Tänak viskas samal ajal õhku võimaluse, et äkki lõpetab üldse karjääri. Mida see kõik tähendab rallimaailma tulevikule? Kui tõenäoline on, et Tänak tõesti karjääri lõpetab?