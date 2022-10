Ralliekspert: Tänakut ei võitnud mitte ainult kaks Toyotat, vaid ka tema enda meeskond

„Tänakut ei võitnud sellel etapil mitte ainult kaks Toyotat, vaid ka tema enda meeskond. Oti jaoks on ilmselgelt tohutu ja pidev pettumus, et tema istumise all pole stabiilset ja etteaimatavat autot. Kuid mõnes mõttes on ta sellega kohanenud ja suudab Hyundaid kiusata sel viisil, et võitleb peaaegu esikoha eest. Kui te annate aga endast kõik, et keerulisest autost viimnegi tilk jõudlust välja pigistada, on viimane asi, mida vajate, et teid karistataks meeskonna administratiivsete vigade eest,“ kirjutas Clark.