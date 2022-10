Eesti võimlemisliit boikoteerib rahvusvahelise alaliidu kongressi, kus osalevad ka venelased

Algselt pidi kongress toimuma üldse Norras, kuid norralased keeldusid selle korraldamisest, kui FIG otsustas, et üritusele pääsevad ka Venemaa ja Valgevene alaliitude esindajad. Seejärel viidi kongress üle Istanbuli. See toimub 11.-12. novembril.

Eesti võimlemisliidu president Peeter Tishler teatas, et toetab täielikult Norra seisukohta, et agressorriigi ametnikud ei tohiks kongressil osalema.

„Seetõttu ma ei saagi alaliidu presidendina Türgis toimuval kongressil osaleda. Minu selge seisukoht on: kuni jätkub Venemaa brutaalne, terroristlik, genotsiidne sõda, ei saa Venemaa sportlasi ja ametnikke rahvusvahelisse sporti lubada,“ sõnas Tishler.

Ta lisas, et kongressil osalemisest loobumine oli tema isiklik seisukoht ning alaliidu juhatuses pole seda arutatud.

Tänaseks on lisaks Norrale, Ukrainale ja Eestile boikotiga liitunud ka Poola alaliit. Poola võimlemisliidu peasekretär Piotr Dec kinnitas, et nemad kongressil ei osale, sest see oleks vastuolus Poola spordi- ja turismiministeeriumi seisukohaga.