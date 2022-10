Eesti koondis valmistub mänguks olümpiahõbedaga. „Kodupubliku ees tahame kõva võitlust näidata“

„Loomulikult tuleb rahvuskoondise treenerina alati arvestada sellega, et mõned pallurid on puudu. Kui suurtel riikidel on alati varust sama hea mees võtta, siis väikstel maadel on seis keerulisem. Suurim probleem on meil just paremsisemise koha peal, kus Roosna on vigastatud ja Jaanimaa seotud klubikohustustega Jaapanis. Õnneks on meil see-eest kogenud joone- ja tagamängijate liin,“ sõnas Sivertsson.



Tšehhi oli eelmistel Euroopa meistrivõistlustel sekundite kaugusel veerandfinaali kohast hilisema tšempioni Rootsi vastu. „Tegemist on väga kõva vastasega, kelle vastu on mul suur austus. Võõrsil sellisel tasemel tiimi vastu saab kindlasti raske olema. Samas meie saame mängida pingevabalt ning lähme siiski igat kohtumist võitma,“ jätkas juhendaja.