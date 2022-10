Jalgpalliliit hüppab VAR-i rongile. Videokohtunikud uuest aastast kõigil Premium liiga mängudel

„Nagu eestlastele kombeks, peame aastase töö ära tegema poole aastaga. FIFA ja UEFA juhtnöörid ütlevad, et me peame need inimesed leidma TOP-kategooria kohtunike seast. Koolituse maht on üle 60 tunni, AVAR-idel üle 20 tunni. Väga palju on ka iseseisvat tööd. Enamikul koolituspäevadel on kohal ka FIFA esindajad, mis tähendab, et meil pole võimalik ühtegi nurka sirgeks lõigata. Päevadel, kus FIFA inimesed meid ei instrueeri, saame kasutada kohalikke VAR-i kvalifikatsiooniga instruktoreid, kelleks on UEFA-lt vastava koolituse saanud Hannes Kaasik ja Uno Tutk,“ selgitas EJL-i kohtunike koolitusjuht Ain Alev.