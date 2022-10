Eesti neidude U17 koondis kogunes koduseks EM-valikturniiriks

Ševoldajeva sõnul on turniiriks paika pandud kaks suuremat eesmärki: üks on tulemuslik, teine arengupõhine. „Selge on, et kohtume tipptasemel mängijatega, kelle tempoga saime tutvuda sel aastal kohtumistes Itaalia ja Poolaga. Eesootava valikturniiriga jätkame vundamendi ehitamist järgmise aasta finaalturniiriks. Minu soov on nendes kõrge tasemega vastasseisudes näha meie võistkondlikku edasiminekut. Tahame A-tugevusgrupis mängimisega jätkata ka valikturniiri teises ringis ning selleks peame saavutama oma alagrupis vähemalt kolmanda koha,“ võttis Ševoldajeva eesootava turniiri eesmärgid kokku.

Tõsiasi, et Eesti neiud mängivad kohtumisi rahvusstadionil A. Le Coq Arenal, on peatreeneri sõnul kõigi jaoks eriline. „Kõikide mängijate, aga eriti noormängijate jaoks on A. Le Coq Arenal mängimine väga suur asi. Suurepärane, et saame järgmise aasta finaalturniiriks valmistuda koduväljakul – on oluline, et siin mängimisega tutvuksime, harjuksime ja väljakut tunnetama õpiksime. Oleme selle võimaluse eest äärmiselt tänulikud,“ lisas Ševoldajeva.