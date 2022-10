Esireket Swiatek kritiseeris võistluskalendrit, mis ei lase tal Poola koondist esindada

Swiatek tahtis 8. novembril Glasgows algaval turniiril Poolat esindada, kuid see pole võimalik, sest WTA finaalturniir Texases lõppeb vaid päev varem. Kolmekordne suure slämmi võitja ütles, et selline võistluskalender „ei ole mängijatele turvaline“.

„Olen pettunud, et tennise juhtorganid ei jõudnud kokkuleppele nii elementaarses asjas nagu võistluskalender, andes meile ainult ühe päeva, et maakera ühest otsast teise jõuda ja ajavööndi muutusega harjuda,“ ütles Swiatek. „Olukord ei ole meie jaoks ohutu ja võib põhjustada vigastusi. Räägin WTA ja ITF-iga, et midagi tuleb muuta. Selline olukord on raske mitte ainult mängijatele, vaid ka meie spordiala fännidele.“