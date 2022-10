Vene hokimees ukrainlastele: väga õige, et teie riiki pommitatakse

„Kuulsin oma kõrvaga otseseid ähvardusi meie treenerile Danylo Didkovskile. Nad karjusid, et tapavad ta ja tema pere. Ja kui üks venelastest värava lõi, uisutas ta meie pingist mööda ja üritas meid alandada, karjudes, et olete Ukrainast, sa väärid seda ja et on õige, et teie riiki pommitatakse,“ ütles Barcelona klubi ukrainlasest kaitsja Artem Ponomarenko Espreso TV-le.