Rovanperä saab MM-tiitli eest hiigelpreemia. „Ta on tänavu enim tasustatud rallimees“

„Maailmameistritiitli väärtus on väga kõrge. Sellel on tohutu tähendus, sest preemiad moodustavad kogupalgast üle 50 protsendi,“ sõnas Rovanperä mänedžer Timo Jouhki Ilta-Sanomatele.

„Lepingud on boonustega väga tulusad. Seal on võistluspõhised boonused, isegi ühe võidu eest saate korraliku summa. Ja siis saavad nii individuaalsed kui ka meeskondlikud maailmameistrid oma preemiad,“ ütles Jouhki.

Ühe etapivõidu boonus võib autoralli MM-sarjas ulatuda kuni 200 000 euroni. Rovanperäl on sel hooajal kirjas juba kuus võitu, ees on veel kaks etappi. Toyota meeskondlik MM-tiitel on samuti praktiliselt kindel, mis toob lisapreemia.

Kogenud rallimänedžer lisas, et ta ei näe, et keegi suudaks lähema viie aasta jooksul Rovanperät edestada. „Kalle võistleb juba praegu suurepäraselt, kuid ta muutub veelgi paremaks, sest ta areneb stabiilselt. Arvatakse, et vähemalt järgmise viie aasta jooksul on raske näha, et keegi talle vastu saaks,“ ütles Jouhki enesekindlalt.