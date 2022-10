Kahevõistluse olümpiakavva jäämine näib aina kindlam

Kevadel oli kahevõistluse tulevik suures ohus. Ühe variandina oli ROK-i laual, et suurte traditsioonidega taliala jäetakse 2026. aastal taliolümpiamängude kavast välja. Lõpuks võeti vastu siiski positiivne otsus.

FIS-i kodulehel seisab, et ROK-i liikmed esitlesid alakomiteele kriteeriumid, mille põhjal spordialasid olümpiale võetakse. Lisaks kinnitati, et vähemalt 2030. aasta taliolümpiani on kahevõistlusel selge ROK-i toetus olemas.