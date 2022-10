VIDEO | Miks eestlased korraldavad nii suuri üritusi? President Karis: see hakkab laulupidudest pihta

President Karise perekond on tennisega tihedalt seotud, sest tema poeg on Martin Karis, kes veab Tartus omanimelist tennisekooli ja ta on valitud neli korda (2016-2019) Eesti parimaks lastetreeneriks.

Noorena tegeles tennisega ka Alar Karis ise. „Käisin väikese poisina neli-viis aastat tennist mängimas. Aga mu kehalise kasvatuse õpetaja ütles, et see pole päris sport ja kergejõustik on õige ala. Nii ma lasin ennast ära rääkida ja sinna mu tennisekarjäär jäi. Aga lapsed olen ma pannud tennist mängima. Nüüd on mu pojal tennisekool ja ta on treener, lisaks on minu lapselaps Kristofer kuni 14-aastate seas Eesti esinumber,“ rääkis ta stuudios.

Karise sõnul oli WTA-turniiri korraldamine Eesti kuvandile väga oluline. „Väikese riigina on Eesti tunnustust leidnud, et me oskame suuri üritusi teha. Alates suusatamisest ja WRC-rallist kuni nüüd tenniseni. Arvan, et see näitab Eestit maailmale tunduvalt suuremana kui me tegelikult oleme. Loodan, et see rida jätkub ja ka see, et tenniseturniir tuleb siia tagasi,“ lausus Karis.

„Raske öelda, kuskohast suurte ürituste korraldamise pisik pärineb, aga see algab juba laulupidudest. Oleme harjunud suurte asjadega. Need üritused on laulupeo kõrval isegi väikesed, kuigi tunduvalt rahvusvahelisemad,“ lisas ta.