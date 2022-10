Pika pausi järel suures mängus kaasa lööv Võru kerkis Balti liiga liidriks

„Olime alguses selgelt närvis, meestel oli külm higi otsaees time-out´i ajal ja käsi natuke värises mõnel mehel. Aga see käib asjaga kaasa ja õnneks me saime sellest üle. Kosusime, natukene rahunesime, teises geimis tuli hoopis teine mäng ja kokkuvõttes me mängisime väga kannatlikult. Kui vaadata rünnakuvigade arvu, siis on selge, et meie olime kannatlikud, omavigu ei teinud ja lasime vastasel eksida. Ma arvan, et see oli mängu võti. Tahaks realiseerimisprotsenti suuremaks, aga teeme tööd ja näeme vaeva ja täna oleme rahul selle tulemusega,“ lisas peatreener, kes tunnustas eraldi libero Cris Karlis Leppa, kes vaatamata sõrmevigastusele otsustas siiski mängida. „Ta võttis ise endal üleeile kipsi maha ja ütles, et lähme mängime. Väga hea meel, et see sõrm terveks jäi, müts maha selle Saaremaa mehe ees.“