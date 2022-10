VIDEO | Djokovic võitis oma esimese turniiri pärast Wimbledoni triumfi

Enne käesolevat nädalat mängis Djokovic viimati ATP-turniiril 10. juulil, kui tal õnnestus Wimbledonis võita oma karjääri 21. suure slämmi tiitel. Tel Avivis võidetud trofee on serblase jaoks üksikmängu karjääri 89. tiitliks. Sellest enamat on suutnud tegevmängijatest vaid Rafael Nadal, kes on võitnud 92 turniiri.