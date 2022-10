Käsipalli meistriliigas alistas mullune hõbe eelmise hooaja pronksi

Viljandi HC oli mängu algusest peale rohkem valmis kui vastased. Juba esimestest hetkedest haarati ohjad enda kätte ning Andrei Basarab viis nad 9. minutil 8:2 ette. HC Tallinna peatreeneri Risto Lepa time-out'i järel tulid võõrustajad lähemale ja Hugo Liiva tabamus tõi nad kolme punkti kaugusele. Poolaja lõpus aga jätkasid lõuna-eestlased resultatiivset mängu ning garderoobi minnes särasid tablool numbrid 19:13 nende kasuks.



Teisel poolajal viljandlased jalga gaasilt ei lasknud ning perioodi keskpaigaks juhtisid nad Hendrik Koksi järjekordse tabamuse järel 26:18. Edasi püsisid ohjad külaliste käes ning lõpuks sai käe valgeks lausa 11 Viljandi HC pallurit ja lõppseisuks vormistas sel hooajal esiliiga tiimist, Tartu ülikool, mulkide ridadesse siirdunud Rando Sein 37:25.



„Kuigi skoori järgi tundus tänane mäng väga ühepoolne, siis oli kohtumine siiski meie poolt väga rabe ning tegime palju rumalaid otsuseid. Vaatamata paljudele väravatele ma enda sooritusega ka rahule ei jäänud. Usun, et meie pikem pink tõi meile lõpuks edu. Suutsime joosta piisavalt palju kiirrünnakuid,“ analüüsis Viljandi HC mängujuht Hendrik Koks.



HC Tallinna poolt viskasid täna Volodymyr Shcherban kaheksa ja Markus Oliver Mädo neli väravat. Viljandi HC poolt olid resultatiivseimad Ott Varik ja Hendrik Koks kaheksa tabamusega. Enne kui meistriliiga läheb koondisepausile, jõutakse pidada veel üks kohtumine. Kolmapäeval võõrustavad tänased võitjad mullust Eesti meistrit, Põlva Servitit.



Kolme vooru järel juhib sarja täisedu, kuue punktiga Serviti. Neile järgnevad kahe võiduga Viljandi HC ja Mistra. SK Tapa/N.R Energy-l ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper-il on kirjas kaks punkti ning HC Tallinn ei ole sel hooajal veel punktiarvet avanud. Resultatiivsustabeli tipus leiame Hendrik Koksi 26 värava peal. Tema järel on Ott Varik 22 tabamusega ning siis tuleb pealinlaste Shcherban 21 skooritud viskega.