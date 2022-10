Iga muinasjutt ei saagi õnnelikult lõppeda. Tallinna WTA turniiri kolm kõrgpunkti

WTA 250 tenniseturniir Tallinn Open mängiti kahel viimasel päeval väljamüüdud saalile. Peasüüdlased selles olid Maarjamaa tennise kalliskivid Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi, kes võitsid haaravates lahingutes kolm rasket vastast, et kohtuda poolfinaalis. Nende omavahelisele profituuri matšile on meedia ja fännid juba aastaid hammast ihunud. Sellega sai ka selgeks, et finaalis mängib igal juhul eestlanna. Mida sa, hing, veel ihkad? Finaalis oli aga kõikide mänguliikide peale kümme suure slämmi tiitlit võitnud Barbora Krejčíková meie esireketist selgelt parem. Eesti Päevaleht võtab ajaloolise nädala kokku kolme kõrgpunkti abil, mis enim kõlapinda tekitasid ja asjaosalisi puudutasid.