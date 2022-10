Tallinna WTA turniiri direktor vabandas kehva tribüüni tõttu kannatanud pealtvaatajate ees

Delfile on teada ka juhtum, kus inimene lahkus tänase finaali esimeste punktide järel tribüünilt, sest ta ei näinud praktiliselt midagi. Nurinaid sama probleemi kohta on kosta olnud ka erinevates foorumites ning sotsiaalmeedias. Tribüüni keskosas istunud pealtvaatajad on nädala jooksul rääkinud, et lühemate inimeste jaoks jäi varjatuks umbes 20% väljaku pindalast.

„Loomulikult ei kulge ükski turniir äpardusteta. Meiegi peame mõtlema, kuidas mitmeid asju lahendada. Üks neist on kindlasti tribüünid. Kui me korraldamisega alustasime, teadsime, et meil on kohustus tekitada saali 2500 kohta. Teadsime, et peame ära mahutama nii valguslahenduse kui ka ekraanid. Kompromisslahendusena jõudsime selleni, et meil on saalis pea 2500 kohta ning me oleme kõik ära mahutanud,“ rääkis turniiri direktor Allar Hint üksikmängu finaali järgsel pressibriifingul.

„Jah, tribüüni kalle ei olnud perfektne. Nähtavus ei olnud teatud kohtadest kõige parem. Selle taga on mitmeid tehnilisi küsimusi. Kõrgemale ehitades peame arvestama ka olemasoleva valgustuslahendusega. Alustades turniiri korraldust neli kuud enne turniiri ennast ei suutnud me leida paremat lahendust, kui see, mis täna on. Loodan, et leiame järgmiseks aastaks tribüünile parema lahenduse.“

„Lisan veel, et mul on väga kahju, kui mõnel inimesel jäi mõni pall ja nurk väljakust nägemata. Pean tunnistama ka seda, et sel hetkel, kui me seda tegema hakkasime, ei teadnud me tegelikult ka ise, et see selline välja kukub. Loodan väga, et see turniir jääb järgmiseks aastaks meile. Meie enda poolt teeme kõik, et seda turniiri edasi korraldada.“

„Tribüün ehitati turvalisusenõudeid silmas pidades. Tribüün oli turvaline, kuid nurk ei olnud täna tennisele kõige sobilikum,“ lisas Hint. „Üritasime nii palju, kui saime, asja parandada. Lasime eesmist võret allapoole, kuid sellegipoolest jäi mõnel lühemal inimesel midagi nägemata.“