Anett Kontaveit: vastane mängis väga head tennist, ma ei saa liiga kurb olla

Turniiri korralduse kohta jagus Kontaveidil ainult häid sõnu: „Arvan, et see on väga, väga hästi korraldatud turniir. Esimese korra kohta superluks. Loomulikult aitas kaasa see, et meil Kaiaga (Kaia Kanepiga - toim) nii hästi läks. Peab andma au turniiri korraldajatele - Allarile, Rihole, kõikidele teistele! (Allar Hint, Riho Kallus - toim) Ma tõesti ei tea, mida veel parandada saaks. Meie eest on väga hästi hoolitsetud. Publik on olnud super. Väljakud on olnud super korras. Kogu kompleks on fantasiline. Toit on olnud hea, kõik on olnud väga hea.“