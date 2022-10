Eesti kurlingupaar jõudis Kanadas toimuva MK-sarja veerandfinaali

Oma alagrupis asub kurlingupaar Kaldvee/Lill esikohal, kolmest peetud kohtumisest on eestlastel kirjas kolm võitu. Eesti kurlingupaari esimeseks vastaseks oli Kanada kurlingupaar Hopson/Tippett, kelle üle saavutati puhas võit tulemusega 8:2. Teises ringis kohtusid Kaldvee/Lill Kanada kurlingupaariga Jones/Laing ning kohtumine lõppes eestlaste võiduga 7:6, vahendab Eesti Curlingu Liit.

Meie kurlingupaari kolmandaks vastaseks oli Kanada kurlingupaar Tremblay/Lanoue, keda eestlased alistasid kindla tulemusega 9:5. Veerandfinaalis on Eesti kurlingupaari vastaseks taaskord Kanada kurlingupaar Sauder/Drummond, kellel on seni kirjas üks võit ja kaks kaotust. Tegemist on otsustava kohtumisega, sest kaotaja langeb võistlusest välja.