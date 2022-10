Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala: soomlased olid 20 aastat tiitlita, see on meie jaoks pikk aeg

Toyota meeskonna pealik Jari-Matti Latvala oli arusaadavalt hoolealuse esitusega rahul. „Emotsioonid on praegu laes. Selle meistritiitli võitmine oli tõesti märkimisväärne. Esiteks on hämmastav, et alles eile 22-aastaseks saanud piloot suudab midagi sellist saavutada. Ta purustas kõik meie spordiala rekordid ja võitis autoralli MM-tiitli,“ kiitis Latvala.

Viimati võitsid põhjanaabrid MM-tiitli 2002. aastal, kui parim oli Peugeot 202 roolis istunud Marcus Grönholm. Seejärel on läinud enamus esikohad Prantsusmaale (Sebastien Loeb, Sebastien Ogier), korra on saanud juubeldada Norra (Petter Solberg) ja korra Eesti (Ott Tänak).

„Tean, et see on Soome jaoks väga oluline, sest 20 aastat on meie jaoks pikk aeg! Sarnaselt paljudele jõudsin minagi lähedale, aga hakkama sai sellega lõpuks Kalle,“ jätkas meie põhjanaaber Latvala. „Olen meeskonna üle väga uhke, sest pärast rasket nädalavahetust Kreekas, suutsime siin võtta kaksikvõidu. See viis meid lähemale tootjate meistritiitlile, mis on nüüd meie järgmine siht.“

Tiitlikaitsja Sébastien Ogier ei viitsinud tänavu enam täisprogrammiga WRC-sarjas kaasa teha ning osalev vaid valitud rallidel. Tema parimateks tulemusteks tänavu ongi Monte Carlo ja Uus-Meremaa etappide teised kohad. „Täna olime tunnistajaks ajaloo tegemisele. See oli fantastiline nii Kalle, Jonne kui ka kogu meeskonna jaoks,“ lausus kaheksakordne prantslasest ilmameister tiimi pressiteate vahendusel. „See oli temalt hämmastav hooaeg ja tiitlivõit oli vaid aja küsimus. Ta võitis tiitli stiilselt, mis on suure meistri tunnus.“

Toyota piloot oli rahul ka enda esitusega, sest peale Monte Carlos poodiumile jõudmist jäi ta Portugalis tee äärde ning Keenias leppis neljanda kohaga.