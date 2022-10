BLOGI | Perez võttis Singapuris karjääri neljanda võidu ning tiitliheitlus läheb edasi

Ühtlasi tähendas tänane tulemus seda, et Verstappenil veel teist maailmameistritiitlit kindlustada ei õnnestunud. Viis etappi enne hooaja lõppu on tal koos 341 punkti, lähimaid jälitajaid Leclerc'i ja Perezit edestab hollandlane vastavalt 104 ja 106 silmaga.

Kui sel pühapäeval selgus autoralli maailmameister, siis sama võib juhtuda vormel 1 sarjas. Kuninglikus vormelisarjas on laual veel 158 silma (lisaks kuuele etapile jagatakse Sao Paolos välja punkte sprindis), Red Bulli esipiloodi Max Verstappeni edu Ferrari mehe Charles Leclerci ees on 116 punkti.