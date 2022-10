Hyundai tiimipealik Julien Moncet: masendav ralli. Peame põhjalikult analüüsima, mis läks valesti

Hyundai esipiloot Ott Tänak sai pika pausi järel toimunud Uus-Meremaa rallil kolmanda koha, punktikatselt jäi talle näppude vahele teine positsioon. Nädalavahetust valitses aga Kalle Rovanperä, kes võttis maakera kuklapoolelt maksimaalselt 30 silma ning ühtlasi krooniti Toyotat roolinud soomlane maailmameistriks.

Tänakul jätkus hooaja 11. etapi jaoks kiidusõnu. „Üldjoontes oli Uus-Meremaa ralli nädalavahetuse meie jaoks raske, kuid see on suurpärane koht kus olla – neil imelistel teedel on lõbus sõita,“ ütles 34-aastane eestlane, kes kaotas etapil Rovanperäle ligi 50 sekundit. Kahe mehe vahele mahtus soomlase tiimikaaslane Sebastien Ogier.

Masinaga pole kuigi rahul. „Meil polnud kiirust, et esikoha eest võidelda, aga saime poodiumikoha ja tabelisse juurde punkte. Isegi kui me suutsime tulla hooaja keskel löögiulatusse, siis alates aasta algusest me polnud MM-tiitli heitluses. Hea töö Toyotalt ja eriti Kallelt, kes olid kõigist ausalt parem ja tugevam. Õnnitlused talle,“ lisas Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

Tiimi ajutine pealik Julien Moncet sõnul polnud nende masinad Uus-Meremaal konkurentsivõimelised. „Meie jaoks oli see üsna masendav ralli ja kindlasti polnud see tulemus, mille järele me tulime. Meil oli liiga palju probleeme ja olime üleüldiselt aeglased. Peame põhjalikult analüüsima, mis läks valesti, ja leidma järgmisteks rallideks lahendused. Aga me ei andnud alla ja kõik kolm masinat jõudsid finišisse,“ tõdes ta.

Kui Tänak oli rallil kolmas, siis Thierry Neuville neljas ja Oliver Solberg viies. Loomulikult õnnitles ka Moncet Toyotat ja Rovanperä. „Kalle ja Toyota näidatud tulemused on meile motivatsiooniks ja inspiratsiooniks. Nad panid sel hooajal meile ette vägeva sihi. Me üritame jätkuvalt areneda ja ootame selle hooaja ülejäänud rallidel tihedaid võitlusi,“ jätkas Hyundai pealik.

Rallikalendris on tänavu veel Kataloonia ja Jaapani etapid. Tootjate arvestuses on enne viimast kaht sõitu Toyotal 455 ja Hyundail 374 punkti.

„Matemaatiliselt võime veel tootjate arvestuses võita MM-tiitli ja me võitleme lõpuni. Meie ainus eesmärk on võit,“ võttis Moncet seisud kokku.