Ajaloo seitse noorimat WRC-sarja maailmameistrit

Ralli on vanade meeste sport – 22st maailmameistrist vaid seitsme vanus algas esimese tiitlivõidu ajal numbriga kolm. Näiteks üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb oli esimese MM-tiitli saamise ajal 30 aasta ja 220 päeva vanune. Meie heeros Ott Tänak oli oma seni ainsa maailmameistritiitli kindlustamise ajal 32 aasta ning 12 päeva vanune, millega ta on 22 mehe seas esimeses pooles ehk 11. kohal. Aga kes on need seitse meest, kelle vanus algas tiitlivõidu ajal numbriga kaks?