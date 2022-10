Maailmameister Rovanperä: see on suur kergendus. Tänak: nad olid kõigist ausalt paremad

Rovanperäl oli Uus-Meremaa rallil vaja lähimat jälitajat Ott Tänakut (Hyundai) edestada vähemalt kaheksa punktiga, et kindlustada kaks rallit enne hooaja lõppu MM-tiitel. Sellega sai soomlane ka hakkama, võites ralli ning ühtlasi punktikatse. Tänak teenis Uus-Meremaalt kolmanda koha ning jäi punktikatsel Rovanperä järel napilt teiseks. Poodiumi teisele astmele astus mullune maailmameister Sebastien Ogier (Toyota).

MM-sarja üldarvestuses on Rovanperäl koos 237 punkti. Tänak kaotab talle 64 silmaga. Kolmandal kohal on eestlase tiimikaaslane Thierry Neuville (144 p).

Uus-Meremaa ralli punktikatsel jäi Tänak noorele konkurendile alla 0,6 sekundiga. Katse järel WRC All Live eetris antud intervjuus tunnustas Tänak Rovanperä ning jagas kiitusi ka ralliässa isale Harrile.

„Heast nädalavahetusest oli asi kaugel,“ võttis Tänak lühidalt enda ralli kokku ning kiitis seejärel värsket maailmameistrit. „Kalle ja Toyota on olnud väga tugevad. Nad olid kõigist ausalt paremad ja tugevamad. Loodan, et Kallel läheb kõik hästi ja õnnitlused ka isale Harri, kes on isana suurepärast tööd teinud ning ägeda poja kasvatanud.“