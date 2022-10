Ajalugu teinud Kalle Rovanperä lõpetas soomlaste pika ootuse

Rovanperäst sai 22 aasta ja ühe päeva vanusena ühtlasi läbi aegade noorim autoralli maailmameister. „Mul on Kalle üle väga hea meel. Lisaks on see suur päev Soome jaoks,“ rõõmustas ralli järel Toyota tiimi pealik Jari-Matti Latvala. „Meil ei ole enam pikalt olnud soomlasest maailmameistrit. Oleme seda pikalt oodanud.“

Rovanperä on kaheksas soomlane, kes WRC-s võitnud MM-tiitli. Ta tõusis ühele pulgale Timo Saloneni, Hannu Mikkola, Ari Vataneni ja Markku Aleniga, kes on kõik tulnud korra maailmameistriks. Marcus Grönholmil on ette näidata kaks ning Tommi Mäkinenil ja Juha Kankkunenil neli tiitlit.

Mitte ühestki teisest riigist pole tulnud nii palju erinevaid autoralli maailmameistreid. Kokku on Soome võitnud 15 MM-tiitlit. Selles arvestuses jäädakse aga alla prantslastele, kes on võitnud 18 MM-tiitlit. Neist üheksa on läinud Sebastien Loebile, kaheksa Sebastien Ogier'le ja korra krooniti maailma parimaks Didier Auriol.