DELFI VIDEO | Enn Pant: kõik Eesti tennises teavad, et meil on üks 10-aastane tüdruk, kellele on pandud väga palju lootusi

„Meil on häid noori tüdrukuid pelae kasvamas. Ei hakkaks nimesid nimetama, aga kõik Eesti tennises teavad, et väga palju lootusi on seatud ühele 10-aastasele tüdrukule, kes näitab samasugust tennist nagu samavanuselt mängis Maria Šarapova,“ rääkis Pant.

„Meie tennisel on järelkasvu. Palju noori on tennisesse tulemas. Suur aitäh selle eest vanematele, tänu kellele need mängijad tekivad. Jah, tennise vanemad on hästi öeldes hullud, aga nad peavadki olema, et sünniksid sellised mängijad nagu Kaia ja Anett.“